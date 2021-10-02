В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину

Илья Кива, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что новое соглашение между Венгрией и Россией о поставке газа в обход Украины в будущем приведут к развалу страны. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Telegram депутата.

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По его словам, поставки российского газа в Венгрию без участия Украины — начало конца украинской экономики, а в последствии и развала всей страны. Это произошло по вине бездумной преступности политической и экономической позиции власти, отметил Кива.

Парламентарий заявил, что украинских политических деятелей, которые привели страну к такому положению, следует привлекать к ответственности за «предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы». Эта система, как отметил Кива, ежегодно приносила Киеву около трех миллиардов долларов.

Кива выразил мнение, что все это было сделано в угоду американских партнеров. Америка хотела продавать газ в Европу, но уступала рынок РОссии. Правительство Украины в желании подыграть США уничтожила будущее и экономику страны, заключил депутат.

С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и «Газпрома». Они предусматривают поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию и одного миллиарда в год через Австрию.