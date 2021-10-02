Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
Пробки 1 балл
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину

Елена Прошина
1 час назад

Илья Кива, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявил, что новое соглашение между Венгрией и Россией о поставке газа в обход Украины в будущем приведут к развалу страны. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Telegram депутата.

В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
Фото: ТАССТАСС

По его словам, поставки российского газа в Венгрию без участия Украины — начало конца украинской экономики, а в последствии и развала всей страны. Это произошло по вине бездумной преступности политической и экономической позиции власти, отметил Кива.

Парламентарий заявил, что украинских политических деятелей, которые привели страну к такому положению, следует привлекать к ответственности за «предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы». Эта система, как отметил Кива, ежегодно приносила Киеву около трех миллиардов долларов.

Кива выразил мнение, что все это было сделано в угоду американских партнеров. Америка хотела продавать газ в Европу, но уступала рынок РОссии. Правительство Украины в желании подыграть США уничтожила будущее и экономику страны, заключил депутат.

С первого октября вступили в силу положения новых контрактов Венгрии и «Газпрома». Они предусматривают поставку 4,5 миллиарда кубических метров газа в год через Сербию и одного миллиарда в год через Австрию.

МИД Украины заявил, что разочарован решением Будапешта. В Киеве добавили, что эта сделка наносит ущерб венгерско-украинским отношениям.

Экономика,Илья Кива,Верховная Рада,Правительство Украины,Газпром,МИД,РИА Новости,
145
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители