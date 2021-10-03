Цена на газ на Украине побила исторический рекорд

На Украинской энергетической бирже цена на газ выросла до $1447 за тысячу кубометров, сообщает РИА "Новости". Данные торгов свидетельствуют, что в пятницу, партия газа в объеме 10 тысяч кубометров на Украинской энергетической бирже предлагалась за $1447 за тысячу кубометров газа.

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При этом, средневзвешенная цена газа с НДС по всем условиям оплаты на октябрь 2021 года составляет 28 654 гривны за тысячу кубометров или $1076.

Ранее на Украине предупредили, что страну ждет банкротство и превращение в сырьевую колонию. Председатель Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник спрогнозировал, что в стране произойдет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ.