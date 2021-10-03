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На Украине припомнили Венгрии нацистское прошлое

Елена Прошина
34 минуты назад

Контракт, который был подписан между Венгрией и компанией «Газпром» на поставку газа, говорит об «антиукраинских» действиях со стороны Будапешта, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Олега Тягнибока.

На Украине припомнили Венгрии нацистское прошлое
Фото: ТАССТАСС

Как считает народный избранник, есть смысл напоминать венгерской стороне о сотрудничестве с Третьим рейхом каждый раз, когда дело касается российского проекта «Северный поток - 2» и других разногласий Киева и Будапешта. Тягнибок заявил, что Вторая мировая война началась после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте 1939 года, а не с нападения вермахта на Польшу в сентябре.

Бывший депутат считает, что запуск газопровода обернется большими убытками для экономики Украины.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что поставки газа из России в Венгрию в обход Украины — «начало конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу.

Как считают в Киеве, это было сделано в угоду западным партнерам, которые «хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России».

«Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — написал Кива в Telegram.

Экономика,Илья Кива,Олег Тягнибок,Верховная Рада,Газпром,РИА Новости,
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