На Украине припомнили Венгрии нацистское прошлое

Контракт, который был подписан между Венгрией и компанией «Газпром» на поставку газа, говорит об «антиукраинских» действиях со стороны Будапешта, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-депутата Верховной Рады Олега Тягнибока.

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Как считает народный избранник, есть смысл напоминать венгерской стороне о сотрудничестве с Третьим рейхом каждый раз, когда дело касается российского проекта «Северный поток - 2» и других разногласий Киева и Будапешта. Тягнибок заявил, что Вторая мировая война началась после вторжения венгров в Карпатскую Украину в марте 1939 года, а не с нападения вермахта на Польшу в сентябре.

Бывший депутат считает, что запуск газопровода обернется большими убытками для экономики Украины.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что поставки газа из России в Венгрию в обход Украины — «начало конца» экономики страны, которые в перспективе приведут к ее развалу.

Как считают в Киеве, это было сделано в угоду западным партнерам, которые «хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России».