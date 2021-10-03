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На 10% подорожает шампанское к Новому году

Елена Прошина
47 минут назад

Причин закупаться шампанским заранее к Новому году нет, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгия Остапковича.

На 10% подорожает шампанское к Новому году
Фото: ТАССТАСС

По его словам, подорожание игристых вин произойдет в пределах инфляции на 7-10 процентов. Чтобы справиться с повышенным спросом перед праздниками, производители готовятся к этому заранее, потому недостаток шампанского не предвидится.

Остапкович при этом напомнил, что производство этого напитка зависит от работы сельского хозяйства, которое в свою очередь подвержено сезонным факторам.

«Технология производства шампанского диктует свои условия, которые необходимо соблюдать. Поэтому резко нарастить его выпуск довольно проблематично», - отмечает эксперт.

Что касается импортных игристых вин, то их стоимость как правило, определяется стоимостью рубля по отношению к доллару. Этот показатель колеблется от цены на энергоресурсы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому, «шампанским» в России можно называть только отечественную продукцию, произведённую на территории РФ, а импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино».

Экономика,Георгий Остапкович,Владимир Путин,
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