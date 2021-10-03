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В Госдуме предложили освободить часть россиян от НДФЛ

Майк Габриелян
18 минут назад

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил освободить от подоходного налога россиян с зарплатой менее 20 тысяч рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

В Госдуме предложили освободить часть россиян от НДФЛ
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий отметил, что в стране уже сделан первый шаг: граждане с годовым доходом более 5 миллионов рублей в год, платят подоходный налог в 15%.

«Надо двигаться дальше, полностью освобождая от подоходного налога тех, кто получает меньше 20 тысяч рублей в месяц», — предложил Нилов.

По словам депутата, в России несколько лет не решались менять законодательство в сфере подоходного налога. Но дальнейшие изменения неизбежны.

Нилов отметил, что налог в 15% с богатых граждан позволяет лечить детей с орфанными (редкими) заболеваниями.

Ранее психотерапевты рассказали о влиянии внешности на размер зарплаты.

Экономика,Ярослав Нилов,Госдума,РИА Ura.ru,
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