На Украине назвали виновников потери транзита газа в Венгрию

Украина могла предвидеть прекращение газового транзита из России в Венгрию. Об этом заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в колонке для издания «Главред».

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Виновными в потере транзита эксперт назвал киевские власти.

По его словам, Венгрия не делала никакого секрета из контракта с «Газпромом», на Украине все обо всем знали, но ничего не предприняли. Энергетик подчеркнул, что списывать ситуацию с транзитом топлива в Венгрию на испорченные отношения между Киевом и Будапештом нельзя.

По мнению Корольчука, Венгрия могла не отказываться от украинского транзита, но для этого киевским политикам следовало вести переговоры с коллегами из Будапешта. «Мы как государство ничего не сделали: мы постоянно говорили о конфликте с Россией-агрессором, и что все остальное нас не интересует. Хотя это откровенная манипуляция», — подчеркнул он.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.

1 октября «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.