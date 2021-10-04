Минфин задумался о введении акцизов на газировку

Министерство финансов РФ задумалось о введении акцизов на калорийные безалкогольные газированные напитки. Идея содержится в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

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Причем первым предложение сделал не Минфин, а Минздрав. В перечне актуальных вопросов налогообложения на перспективу содержится следующая формулировка: "Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской Федерации".

Производители напитков уже заявили, что эта мера не принесет бюджету значительных поступлений. Более того, по мнению представителей отрасли, налоговые отчисления со стороны предприятий лишь уменьшатся.

"Очевидно, что отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объемов производства, сокращением рабочих мест. Логично, что сумма налоговых отчислений со стороны предприятий индустрии в результате уменьшится. Таким образом, эффект роста поступлений в федеральный бюджет за счет акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы под влиянием перечисленных факторов", - цитирует РИА "Новости" пресс-службу Союза производителей соков, воды и напитков.