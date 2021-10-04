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Минфин задумался о введении акцизов на газировку

Российская Газетаиещё 1
41 минуту назад

Министерство финансов РФ задумалось о введении акцизов на калорийные безалкогольные газированные напитки. Идея содержится в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Минфин задумался о введении акцизов на газировку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причем первым предложение сделал не Минфин, а Минздрав. В перечне актуальных вопросов налогообложения на перспективу содержится следующая формулировка: "Проработка предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов, что принесет дополнительные доходы бюджетной системе Российской Федерации".

Производители напитков уже заявили, что эта мера не принесет бюджету значительных поступлений. Более того, по мнению представителей отрасли, налоговые отчисления со стороны предприятий лишь уменьшатся.

"Очевидно, что отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, инвестиций в основной капитал и снижением объемов производства, сокращением рабочих мест. Логично, что сумма налоговых отчислений со стороны предприятий индустрии в результате уменьшится. Таким образом, эффект роста поступлений в федеральный бюджет за счет акцизных сборов может быть нивелирован сокращением налоговой массы под влиянием перечисленных факторов", - цитирует РИА "Новости" пресс-службу Союза производителей соков, воды и напитков.

Вопрос о введении акцизов на сладкую газировку поднимается уже не первый раз. В июне этого года Кабмин уже исключил такую возможность..

Экономика,Минздрав РФ,Минфин,РИА Новости,
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