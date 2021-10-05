Минфин назвал «перегревом» рост цен на продукты питания

В росте цен на продукты питания в России власти увидели признаки перегрева, сообщают «Известия» со ссылкой на основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Министерства финансов РФ.

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Как следует из документа, скорость восстановления деловой активности в стране превзошла прогнозы. По мере улучшения ситуации на рынке труда появились признаки перегрева на потребительском рынке. Данное определение по отношению к сложившейся в 2021 году ситуации на потребительском рынке используется впервые.

По данным министерства, признаки перегрева в какой-то мере основаны на временных факторах. Так, власти ожидают возвращения инфляции к целевому ориентиру в 4% в 2022 году.

Как сообщалось ранее, россиянам посоветовали не ждать, что картофель подешевеет. Из-за снижения урожайности цены на этот овощ будут только расти. Еще дороже картофель станет к весне, когда собственные запасы будут съедены и в Россию его начнут ввозить.