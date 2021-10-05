Молдавия запросила огромную скидку на российский газ

В зимнее время Молдавия хочет закупать газ из России по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, министра по инфраструктуре Андрея Спына.

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По его словам, Молдавия «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле». Как считает политик, она выгодна «в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».

Вице-премьер выразил надежду закупать в ноябре-декабре российский газ по цене 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первом триместре 2022 года. Спын отметил, что в настоящее время в документе между двумя странами зафиксирована сложная формула. Из-за нее в холодный период года Молдавия платит меньше, в теплый период – больше.

Как подчеркнул министр, стороны продолжают переговоры по стоимости газа. Урегулировать, в том числе придется и долг Приднестровья за это топливо.