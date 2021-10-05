Молдавия запросила огромную скидку на российский газ

В зимнее время Молдавия хочет закупать газ из России по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, министра по инфраструктуре Андрея Спына.
По его словам, Молдавия «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле». Как считает политик, она выгодна «в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз».
Вице-премьер выразил надежду закупать в ноябре-декабре российский газ по цене 220 долларов за 1 тыс. кубометров и максимум 280 долларов в первом триместре 2022 года. Спын отметил, что в настоящее время в документе между двумя странами зафиксирована сложная формула. Из-за нее в холодный период года Молдавия платит меньше, в теплый период – больше.
Как подчеркнул министр, стороны продолжают переговоры по стоимости газа. Урегулировать, в том числе придется и долг Приднестровья за это топливо.
В конце 2020 года Молдавия продлила контракт на транзит и поставку природного газа из России до конца 2021 года. Соответствующие документы были утверждены на заседании Наблюдательного совета предприятия и подписаны в установленном порядке.