Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.33
Войти в почту

Кудрин: У России есть 15 лет на отказ от нефтегазовых денег

Лера Букина
1 час назад

Бюджет России на треть состоит из доходов от нефтегазовой отрасли, и в ближайшие 10-15 лет от такой схемы нужно постепенно отходить, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщает РИА Новости.

Кудрин: У России есть 15 лет на отказ от нефтегазовых денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», – цитирует его агентство.

Глава Счетной палаты РФ подчеркнул, что, согласно мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире сократится вдвое, и это вызов для России.

«Нам нравится, что правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться», – заключил Кудрин.

Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора в 2022 году составят 9,54 триллиона рублей (или 7,2% ВВП) и снизятся к 2024 году до 8,56 триллиона рублей (5,7% ВВП).

Экономика,Алексей Кудрин,Счетная палата,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители