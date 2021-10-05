Кудрин: У России есть 15 лет на отказ от нефтегазовых денег

«Нам нравится, что правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться», – заключил Кудрин.