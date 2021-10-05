Кудрин: У России есть 15 лет на отказ от нефтегазовых денег

Бюджет России на треть состоит из доходов от нефтегазовой отрасли, и в ближайшие 10-15 лет от такой схемы нужно постепенно отходить, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вообще, российская нефтяная отрасль живет примерно 60 лет, и у нас осталось лет 10-15, если не полностью от этого отказаться, то начать плавный переход от использования этого источника, как важнейшего в формировании нашей бюджетной системы», – цитирует его агентство.
Глава Счетной палаты РФ подчеркнул, что, согласно мировым прогнозам, к 2050 году использование углеводородных источников в мире сократится вдвое, и это вызов для России.
«Нам нравится, что правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться», – заключил Кудрин.
Ранее сообщалось, что доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора в 2022 году составят 9,54 триллиона рублей (или 7,2% ВВП) и снизятся к 2024 году до 8,56 триллиона рублей (5,7% ВВП).