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В Польше испугались остановки транзита газа через Украину

Лера Букина
46 минут назад

В Польше опасаются того, что транспортировка газа по «Северному потоку-2» обойдется Европе дешевле, чем через Украину, и транзит голубого топлива через страну будет прекращен. Об этом заявил заместитель министра МИД Марчин Пшидач.

Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» начала заполняться газом. Пшидач выразил опасение, что для остановки транзита топлива через Украину в ход пойдут вовсе не политические аргументы, а экономические, передает РИА Новости.

«Вдруг окажется, что через «Северный поток-2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует его агентство.

Пшидач заявил, что ожидает реакции Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что с 1 октября начались поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. В компании «Оператор ГТС Украины» заявили о потере возможности виртуального импорта газа из Венгрии в связи с прекращением транзита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по газовым контрактам в Европу, а большая часть претензий – «достаточно политизированная».

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,МИД,РИА Новости,
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