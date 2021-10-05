В Польше испугались остановки транзита газа через Украину

В Польше опасаются того, что транспортировка газа по «Северному потоку-2» обойдется Европе дешевле, чем через Украину, и транзит голубого топлива через страну будет прекращен. Об этом заявил заместитель министра МИД Марчин Пшидач.

Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что первая нитка «Северного потока-2» начала заполняться газом. Пшидач выразил опасение, что для остановки транзита топлива через Украину в ход пойдут вовсе не политические аргументы, а экономические, передает РИА Новости.

«Вдруг окажется, что через «Северный поток-2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует его агентство.

Пшидач заявил, что ожидает реакции Европейской комиссии.

Ранее сообщалось, что с 1 октября начались поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. В компании «Оператор ГТС Украины» заявили о потере возможности виртуального импорта газа из Венгрии в связи с прекращением транзита.