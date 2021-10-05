Дефолт или коррекция: аналитик о перспективах фондового рынка США

Заявления о дефолте в США, озвученные президентом США Джозефа Байдена и министром финансов Джаннет Йеллен - всего лишь часть торга между политическими силами внутри Америки. Таким мнение с "Рамблером" поделился главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Фото: Reuters Reuters

"Дефолт США — это мифический монстр, которым уже много лет пугают рынки, и новости о нем расходятся широко, так как люди склонны больше внимания уделять угрозам. В действительности, на протяжении нашей жизни вероятность увидеть этот дефолт ничтожно мала, и следует, вместо пугающих новостей, искать благоприятные возможности"

Видео дня

В то же время, Антонов считает, что на фондовом рынке США наблюдается общая "перегретость", вызванная долговременной накачкой экономики дешевыми деньгами. В случае, если эта подпитка, по тем или иным причинам, прекратится, на рынке акций возможно сильное падение.

"На мой взгляд, фондовый рынок США все еще довольно сильно перегрет, это следствие многолетней политики накачивания экономики деньгами, так называемых «количественных смягчений». В результате мы наблюдаем многолетний растущий тренд в акциях, который, как только исчезнет эмиссионная подпитка, должен скорректироваться"

О масштабах этого падения пока сложно судить, но лучше подготовиться к тому, что она может быть очень глубокой.

"Коррекция эта будет намного глубже, чем вчерашнее падение в IT, скорее она будет похожа на 30-40%ную просадку по всему рынку, включая рынки акций развивающихся стран" быть готовыми, держать часть средств на брокерском счете в защитных активах или даже просто в бивалютной корзине, и хорошо представлять себе портфель, который в итоге хотите собрать во время коррекции.

Для того, чтобы быть к этому готовыми, Антонов советует держать часть средств на брокерском счете в защитных активах или просто в бивалютной корзине, и быть готовым купить акции во время этой просадки.

"Надо хорошо представлять себе портфель, который в итоге хотите собрать во время коррекции. Лучше, если это будут подешевевшие дивидендные бумаги"