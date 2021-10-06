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В Госдуме назвали Украину ненадежным газовым партнером для Европы

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

Некоторые европейские страны могут принять решение о транзите газа в обход Украине из-за снижения надежности и безопасности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

В Госдуме нашли причину ненадежности Украины для Европы
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RUМаксим Кимерлинг © URA.RU

«Украинская ГТС — она стареет. И непринятие решений по будущему этой системы, по ее модернизации, капитальному ремонту будет только снижать надежность, безопасность», — цитирует Павла Завального РИА «Новости».

Также он добавил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину в силу ее ненадежности. По его мнению, поставки по стареющей системе газопроводов могут привести к снижению энергобезопасности некоторых страны. Такие решения будут приниматься европейскими потребителями все чаще, заключил Завальный.

Ранее сообщалось, что «Газпром» запустил транзит газа в Венгрию в обход Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности РФ рассмотреть возможность переговоров с Украиной, передает RT.

Экономика,Компании,Павел Завальный,Дмитрий Песков,Газпром,Госдума,РИА Новости,
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