В Госдуме нашли причину ненадежности Украины для Европы

Некоторые европейские страны могут принять решение о транзите газа в обход Украине из-за снижения надежности и безопасности украинской газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный .

«Украинская ГТС — она стареет. И непринятие решений по будущему этой системы, по ее модернизации, капитальному ремонту будет только снижать надежность, безопасность», — цитирует Павла Завального РИА «Новости».

Также он добавил, что Венгрия могла отказаться от транзита через Украину в силу ее ненадежности. По его мнению, поставки по стареющей системе газопроводов могут привести к снижению энергобезопасности некоторых страны. Такие решения будут приниматься европейскими потребителями все чаще, заключил Завальный.