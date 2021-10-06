Как стоимость нефти повлияет на российскую экономику

Цена на нефть к концу года составит около 70 долларов за баррель. Таким прогнозом с "Рамблером" поделился директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
"Может быть, 80 долларов - это несколько перегретая цена. Трейдеры считают, что ЕС для отопления переключится с газа на нефть, но я не знаю, как можно переключить газовые электростанции на нефть - это технически невозможно. При этом ОПЕК отказался от дополнительных объемов добычи. Мы пришли к справедливой стоимости нефти, к концу года я ожидаю цену в районе 70 долларов. Главное, что мы отошли от опасно низких цен"
Пикин не ожидает возврата к цене на нефть в 100 долларов за баррель, так как мировая экономика еще не восстановилась, и не может дать необходимого спроса на энергоресурсы.
"Цена на нефть в 100 долларов была тогда, когда была активная мировая экономика, добыча не сильно прирастала. Сейчас такая ситуация, что если резко увеличить добычу, то может повториться ситуация марта 2020 года, когда цена в моменте упала на 30% за одну торговую сессию. Я ожидаю плавного роста макроэкономических показателей, который может подтянуть за собой цены на энергоресурсы"
Эксперт отметил, что текущий уровень цен на нефть окажет благоприятное влияние на экономику России.
"Рынок нефти на порядок больше влияет на нашу экономику, чем рынок газа. Связано это с тем, что наше налогообложение нефти основано на ее биржевой цене, так что чем выше цена, тем больше налогов. По газу такого нет, там более консервативная формула, и там налог не привязан к текущей цене газа. Так что тут государство получит больше прибыли в виде дивидендов по акциям самого "Газпрома", ну и от увеличения объемов прокачки"
В то же время, Пикин не считает, что высокие цены на нефть окажут заметное влияние на курс рубля, поскольку избыточная прибыль от энергоресурсов тратится на закупку валюты в Фонд национального благосостояния.
"Казалось бы, курс должен падать, но в силу того, что все сверхприбыли уходят в ФНБ, мы видим, что государство закупает большое количество валюты за рубли. таким образом, курс обратно возвращается к текущим величинам. При 40 долларах за баррель курс был 75-76, сейчас он в районе 72-73. И то, тут скорее сыграл роль рост ставки ЦБ"
Цена за баррель нефти марки Brent впервые за три года достигла 83 доллара. Стоимость газа на европейском рынке превысила 1900 долларов за тыс. кубометров.