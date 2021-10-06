Как стоимость нефти повлияет на российскую экономику

"Рынок нефти на порядок больше влияет на нашу экономику, чем рынок газа. Связано это с тем, что наше налогообложение нефти основано на ее биржевой цене, так что чем выше цена, тем больше налогов. По газу такого нет, там более консервативная формула, и там налог не привязан к текущей цене газа. Так что тут государство получит больше прибыли в виде дивидендов по акциям самого "Газпрома", ну и от увеличения объемов прокачки"