Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» пока не одобрен, а потому его запуск задержится. Как передает агентство Bloomberg, пока еще действующая глава немецкого правительства рассказала об этом, несмотря на предыдущие сообщения о достигнутых договоренностях.

«”Северный поток — 2” ещё не одобрен для транспортировки газа», – заявила она.

Меркель добавила, что сейчас Россия продолжает исполнять все ранее заключенные контракты на поставку энергоносителей в Германию.

Напомним, что накануне Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG разбирательством в том случае, если организация не сможет подтвердить соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.