Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» пока не одобрен, а потому его запуск задержится. Как передает агентство Bloomberg, пока еще действующая глава немецкого правительства рассказала об этом, несмотря на предыдущие сообщения о достигнутых договоренностях.
«”Северный поток — 2” ещё не одобрен для транспортировки газа», – заявила она.
Меркель добавила, что сейчас Россия продолжает исполнять все ранее заключенные контракты на поставку энергоносителей в Германию.
Напомним, что накануне Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG разбирательством в том случае, если организация не сможет подтвердить соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.
По мнению регулятора, технические условия первой нитки газопровода позволяют начать запуск в ближайшее время. По этой причине Nord Stream 2 AG должна как можно скорее передать полные сведения о проекте и привести доказательства, что при запуске будут соблюдены все предписания и требования различных ведомств.