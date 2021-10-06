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Меркель заявила о задержке запуска «Северного потока – 2»

Елена Прошина
1 час назад

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «Северный поток – 2» пока не одобрен, а потому его запуск задержится. Как передает агентство Bloomberg, пока еще действующая глава немецкого правительства рассказала об этом, несмотря на предыдущие сообщения о достигнутых договоренностях.

«”Северный поток — 2” ещё не одобрен для транспортировки газа», – заявила она.

Меркель добавила, что сейчас Россия продолжает исполнять все ранее заключенные контракты на поставку энергоносителей в Германию.

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Напомним, что накануне Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG разбирательством в том случае, если организация не сможет подтвердить соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.

По мнению регулятора, технические условия первой нитки газопровода позволяют начать запуск в ближайшее время. По этой причине Nord Stream 2 AG должна как можно скорее передать полные сведения о проекте и привести доказательства, что при запуске будут соблюдены все предписания и требования различных ведомств.

Экономика,Видео,Ангела Меркель,НАТО,ЕС,
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