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Путин рассказал о небезопасных украинских газопроводах

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики, передает ТАСС.

Путин рассказал о небезопасных украинских газопроводах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах, добавил президент. По словам главы государства, российская компания экономит при работе на новых трубопроводных системах.

«Применяется современное оборудование прокачки, и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя», — сказал Путин.

Перед этим на совещании президент заявил, что Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины. При этом за первые девять месяцев 2021 года «Газпром» перевыполнил контрактные нормы по прокачке газа по ГТС Украины на 8 процентов.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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