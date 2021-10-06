Путин рассказал о небезопасных украинских газопроводах

Газотранспортная система Украины не ремонтировалась десятилетиями и может лопнуть при увеличении давления газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики, передает ТАСС .

«Газпрому» выгоднее и безопаснее работать на новых трубопроводных системах, добавил президент . По словам главы государства, российская компания экономит при работе на новых трубопроводных системах.

«Применяется современное оборудование прокачки, и новые трубы — можно увеличить давление, чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя», — сказал Путин.

Перед этим на совещании президент заявил, что Москва наблюдает спекуляции вокруг темы транзитных поставок газа через территорию Украины. При этом за первые девять месяцев 2021 года «Газпром» перевыполнил контрактные нормы по прокачке газа по ГТС Украины на 8 процентов.