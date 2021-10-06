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Сечин назвал способ спасти Европу от газового кризиса

Елена Прошина
19 минут назад

Реализация пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов компании «Роснефти» поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке Европы, считает глава компании Игорь Сечин, пишет ТАСС.

Сечин назвал способ спасти Европу от газового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти", - сказал Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента РФ Владимира Путина.

По словам Сечина, реализация пилотного проекта в настоящее время актуальна как с точки зрения стабилизации рынка, так и для формирования дополнительных доходов бюджетов.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Сечин обратился к Путину с просьбой разрешить компании экспорт 10 млрд куб. м газа ежегодно в форме агентского соглашения с «Газпромом». С этих объемов компания готова платить повышенный налог, и, по оценкам главы «Роснефти», это позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд руб. в год.

Экономика,Компании,Игорь Сечин,Владимир Путин,Роснефть,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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