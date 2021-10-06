Сечин назвал способ спасти Европу от газового кризиса

"Одним из предложений по стабилизации ситуации на рынке европейского газа могло бы стать разрешение на реализацию пилотного проекта по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти", - сказал Сечин на совещании по вопросам развития энергетики с участием президента РФ Владимира Путина .

По словам Сечина, реализация пилотного проекта в настоящее время актуальна как с точки зрения стабилизации рынка, так и для формирования дополнительных доходов бюджетов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Сечин обратился к Путину с просьбой разрешить компании экспорт 10 млрд куб. м газа ежегодно в форме агентского соглашения с «Газпромом». С этих объемов компания готова платить повышенный налог, и, по оценкам главы «Роснефти», это позволит бюджету дополнительно получить до 37 млрд руб. в год.