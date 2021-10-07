Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 80.69
Войти в почту

В Еврокомиссии рассказали, как разрешить энергетический кризис в Европе

Газета.Ru
28 минут назад

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала переход на зеленую энергетику решением энергетического кризиса в Европе, сообщает ТАСС.

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки" [по переходу на зеленую энергетику], чтобы она стала энергетически независимой", - заявила глава ЕК.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что цены на газ в Европе будут высокими, вплоть до весны 2022 года. При этом ЕК собирается разработать механизм регулирования газового рынка, чтобы в будущем не допускать резкого повышения цены.

После заявления Путина снизились мировые цены на газ

Накануне, 6 октября, газовые фьючерсы достигли $1937, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем $600. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти $1260.

Эксперты в тоже время отмечают, что стоимость газа может превысить отметку в $3000 за тысячу кубометров из-за увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире. Кроме того, из-за нестабильности ситуация сложно установить так называемый "потолок цен на газ".

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ИТАР-ТАСС,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители