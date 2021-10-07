Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала переход на зеленую энергетику решением энергетического кризиса в Европе, сообщает ТАСС.

"Европейский зеленый переход в долгосрочной перспективе - решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой сделки" [по переходу на зеленую энергетику], чтобы она стала энергетически независимой", - заявила глава ЕК.

Ранее еврокомиссар Кадри Симсон заявила, что цены на газ в Европе будут высокими, вплоть до весны 2022 года. При этом ЕК собирается разработать механизм регулирования газового рынка, чтобы в будущем не допускать резкого повышения цены.

Накануне, 6 октября, газовые фьючерсы достигли $1937, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем $600. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти $1260.