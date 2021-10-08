Сенат США поддержал повышение лимита госдолга

Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

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За законопроект проголосовали 50 сенаторов, 48 были против. Потолок госдолга собираются повысить до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами, передает РИА «Новости».

Проблем с принятием законопроекта в Палате представителей возникнуть не должно. Белый дом также уже сообщил, что глава американского государства Джо Байден подпишет документ.