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Сенат США проголосовал за повышение лимита госдолга

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
50 минут назад

Американские сенаторы проголосовали за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов, сообщают информационные агентства.

Сенат США поддержал повышение лимита госдолга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За законопроект проголосовали 50 сенаторов, 48 были против. Потолок госдолга собираются повысить до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами, передает РИА «Новости».

Проблем с принятием законопроекта в Палате представителей возникнуть не должно. Белый дом также уже сообщил, что глава американского государства Джо Байден подпишет документ.

В сентябре в Сенате не прошел процедурное голосование законопроект о приостановке действия лимита госдолга США. Американская администрация призывала Конгресс США немедленно поднять или отменить потолок госдолга, а также предупредила, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.

Экономика,Джозеф Байден,Сенат США,Конгресс США,РИА Новости,
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