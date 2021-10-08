Власти Германии заявили об отсутствии преград для запуска «СП—2»

Правительство ФРГ считает, что «Северный поток — 2» можно использовать на основании достигнутых с Вашингтоном договоренностей. Экстерриториальные санкции, которыми Белый дом мог угрожать газопроводу, в кабинете министров опровергли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии».
Как говорится в документе, запуск «Северного потока — 2» возможен, так как санкции со стороны США были предотвращены на переговорах. Как уточняется, итогом беседы стало совместное заявление Германии и Соединенных Штатов Америки в поддержку Украины, энергетической безопасности Европы и общих климатических целей.
В правительстве ФРГ пояснили необходимость проведения переговоров с США о европейском проекте. Вашингтон — близкий партнер Берлина в области безопасности и внешней политики. Эти переговоры носят «доверительный характер» и строго конфиденциальны.
В кабинете министров также подчеркнули, что верят в продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что борьба с газопроводом «Северный поток — 2» — проигрышная позиция для Европы, так как это пойдет ей в ущерб. Он прокомментировал заявление немецкого регулятора о новых требованиях к газопроводу, отметив, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии проекту.