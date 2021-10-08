Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
0° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.29EUR 83.61BRENT 82.47
Войти в почту

Власти Германии заявили об отсутствии преград для запуска «СП—2»

Елена Прошина
1 час назад

Правительство ФРГ считает, что «Северный поток — 2» можно использовать на основании достигнутых с Вашингтоном договоренностей. Экстерриториальные санкции, которыми Белый дом мог угрожать газопроводу, в кабинете министров опровергли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии».

Власти Германии заявили об отсутствии преград для запуска «СП—2»
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в документе, запуск «Северного потока — 2» возможен, так как санкции со стороны США были предотвращены на переговорах. Как уточняется, итогом беседы стало совместное заявление Германии и Соединенных Штатов Америки в поддержку Украины, энергетической безопасности Европы и общих климатических целей.

В правительстве ФРГ пояснили необходимость проведения переговоров с США о европейском проекте. Вашингтон — близкий партнер Берлина в области безопасности и внешней политики. Эти переговоры носят «доверительный характер» и строго конфиденциальны.

В кабинете министров также подчеркнули, что верят в продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что борьба с газопроводом «Северный поток — 2» — проигрышная позиция для Европы, так как это пойдет ей в ущерб. Он прокомментировал заявление немецкого регулятора о новых требованиях к газопроводу, отметив, что внутри Евросоюза есть силы, заинтересованные в противодействии проекту.

Экономика,Александр Рар,ЕС,РИА Новости,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители