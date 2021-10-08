Власти Германии заявили об отсутствии преград для запуска «СП—2»

Правительство ФРГ считает, что «Северный поток — 2» можно использовать на основании достигнутых с Вашингтоном договоренностей. Экстерриториальные санкции, которыми Белый дом мог угрожать газопроводу, в кабинете министров опровергли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции «Альтернатива для Германии».

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Как говорится в документе, запуск «Северного потока — 2» возможен, так как санкции со стороны США были предотвращены на переговорах. Как уточняется, итогом беседы стало совместное заявление Германии и Соединенных Штатов Америки в поддержку Украины, энергетической безопасности Европы и общих климатических целей.

В правительстве ФРГ пояснили необходимость проведения переговоров с США о европейском проекте. Вашингтон — близкий партнер Берлина в области безопасности и внешней политики. Эти переговоры носят «доверительный характер» и строго конфиденциальны.

В кабинете министров также подчеркнули, что верят в продолжение транзита российского газа через Украину после 2024 года.