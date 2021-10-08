Какие товары максимально подорожают к концу года

Министерство экономического развития РФ представило прогноз отдельных показателей инфляции, в котором сообщается, на какие товары сильнее всего поднимутся цены к концу года. Это непродовольственный сектор, где инфляция составит 7,2 процента.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Отмечается, что это станет рекордом с 2015 года. При этом в среднем инфляция составит 6,8 процента. В группу товаров, на которые грядет максимальное подорожание, входят бензин, стройматериалы, сигареты и ткани. Но в министерстве полагают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в 4 процента.

На втором месте по подорожанию будут продовольственные товары без учета овощей и фруктов. Цены на них к концу года поднимутся на 6,6 процента по отношению к декабрю 2020 года. За год в среднем подорожание будет еще более сильным и составит 7 процентов.

При этом в ближайшие три года ожидается стабилизация инфляции в данном секторе, она составит 3,8 процента, пишут «Известия».

При этом цены на одежду и обувь в этом году вырастут в меньшей степени — на 3–8 процентов. Это вызвано тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены.

Сервисы организаций ЖКХ вырастут в цене на 3,8 процента, а все остальные услуги — на 4,8 процента, следует из прогноза.