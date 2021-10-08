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Какие товары максимально подорожают к концу года

Елена Прошина
22 минуты назад

Министерство экономического развития России сделало прогноз отдельных показателей инфляции. В нем сообщается, на какие товары выше всего взлетят цены к концу 2021 года. Это непродовольственный сектор, в котором инфляция составит 7,2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Какие товары максимально подорожают к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в документе, такой процент инфляции в непродовольственном секторе станет новым рекордом. При этом в среднем инфляция составит 6,8%. Среди товаров, цена на которые значительно возрастет, оказались бензин, сигареты, стройматериалы и ткани. Но в министерстве предполагают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в 4%.

На втором месте по взлету цен будут продовольственные товары без учета овощей и фруктов. К концу года цены на них поднимутся на 6,6% по отношению к декабрю прошлого года. В среднем подорожание за год будет еще более сильным и составит 7%.

При этом в ближайшие три года в данном секторе ожидается стабилизация инфляции, которая составит 3,8%.

В меньшей степени поднимутся цены на обувь и одежду — прирост составит 3-8%. Это связано с тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены.

Из прогноза следует, что сервисы организаций ЖКХ прибавят в цене на 3,8%, а все остальные услуги — на 4,8%.

Экономика,Личный счет,Минэкономразвития,Центральный банк России,газета "Известия",
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