Какие товары максимально подорожают к концу года

Министерство экономического развития России сделало прогноз отдельных показателей инфляции. В нем сообщается, на какие товары выше всего взлетят цены к концу 2021 года. Это непродовольственный сектор, в котором инфляция составит 7,2%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается в документе, такой процент инфляции в непродовольственном секторе станет новым рекордом. При этом в среднем инфляция составит 6,8%. Среди товаров, цена на которые значительно возрастет, оказались бензин, сигареты, стройматериалы и ткани. Но в министерстве предполагают, что инфляция непродовольственных товаров не превысит таргет Центробанка в 4%.

На втором месте по взлету цен будут продовольственные товары без учета овощей и фруктов. К концу года цены на них поднимутся на 6,6% по отношению к декабрю прошлого года. В среднем подорожание за год будет еще более сильным и составит 7%.

При этом в ближайшие три года в данном секторе ожидается стабилизация инфляции, которая составит 3,8%.

В меньшей степени поднимутся цены на обувь и одежду — прирост составит 3-8%. Это связано с тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены.