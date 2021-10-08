«Репутация России пострадает»: посол ЕС о газовом кризисе

Страны Европейского союза обеспокоены резким ростом цен на газ. Россию также должна волновать сложившаяся ситуация. Об этом в интервью РБК заявил посол Европейского союза Маркус Эдерер.
«С российской стороны должна быть определенная обеспокоенность, поскольку, во-первых, это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Во-вторых, на мой взгляд, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос», – заявил он.
Он предположил, что отсутствие реакции со стороны России могут воспринять как попытку оказать давление, чтобы ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2». Эдерер указал на комплексные причины роста цен, в частности, на высокий спрос на азиатских рынках, осуществление поставок СПГ в Азию и восстановление экономик стран ЕС.
«Вопрос не в том, кто виноват или все ли выполняют свои обязательства, а в том, как компенсирующий производитель и самый значимый поставщик энергоресурсов в ЕС реагирует на сложившуюся ситуацию. В последние дни, как мне показалось, именно этот вопрос начали решать на политическом уровне в России», – указал он.
В течение нескольких недель в сентябре и начале октября цены на газ в Европе непрерывно повышались и установили несколько рекордов. Днем 6 октября стоимость газа достигла $1924 за тысячу кубометров. Однако после этого в ходе торговой сессии котировки резко опустились. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.
Стоимость газа на бирже ICE на торгах 7 октября активно падала. К 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за 1 тысячу кубометров впервые с 29 сентября – до $973.