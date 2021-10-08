В Британии рассказали об «ужасающем послании» России по газовому кризису

Автор статьи, опубликованной в Daily Express, рассказал об «ужасающем послании», которое Россия якобы направила Европе. Речь идет о словах члена Совета Федерации России Владимира Жабарова, пригрозившего Европе «замерзанием», если «Северный поток-2» не будет запущен в этом году. Издание считает, что Кремль специально приостановил поставки газа в Европу, чтобы добиться этого.

Как отмечает автор статьи, накануне член Совфеда Владимир Жабаров предположил, что Европа замёрзнет, если «Северный поток-2 » не будет запущен уже в этом году. По словам журналиста, в ЕС на долю России приходится 40% импортируемого газа, тогда как Британия импортирует всего 1%. Тем не менее, действия России привели к росту мировых цен и кризису, который затронул в том числе и Великобританию: в британском управлении рынка газа и электроэнергии Ofgem предупредили, что могут пересмотреть механизм ограничения цен на энергоносители, что приведёт к росту цен в том числе и для потребителей.