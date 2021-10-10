Как отставка Курца скажется на «Северном потоке — 2»

После отставки Себастьяна Курца с должности федерального канцлера позиция Австрии в отношении проекта «Северный поток — 2» и России не изменится. Об этом сообщил Александр Дубови, научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности. Его слова передают РИА Новости.

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Канцлер Австрии Себастьян Курц решил уйти в отставку на фоне расследования против него антикоррупционной прокуратуры. В качестве своего преемника он предложил кандидатуру нынешнего главы МИД Александера Шалленберга.

По словам Дубови, на политику Австрии никак не повлияет то, займет ли Шалленберг должность исполняющего обязанности канцлера или нет. Он уточнил, что в рамках Австрийской народной партии (АНП) изменения минимальны, во главе все еще Себастьян Курц. Позиция правительства Австрии в отношении России и «Северного потока — 2» останется неизменной, заверил Дубови.

Он отметил, что если это правительство распадется, произойдут досрочные выборы и формирование экспертного правительства, то они не будут принимать серьезных политических решений.