Bloomberg: Банк России поднимет ключевую ставку

Российский Центробанк с большой вероятностью может поднять ключевую ставку до 7,25%. Этот шаг Банка России аналитики Bloomberg связывают с ростом инфляции в стране.

Фото: ТАСС ТАСС

«Вероятно, в этом месяце власти решат ужесточить монетарную политику еще на 50 базисных пунктов, чтобы восстановить контроль. Если ценовое давление останется высоким, может последовать дальнейший рост ставки», — говорится в публикации агентства.

По мнению авторов материала, российский Центробанк может повысить ключевую ставку еще до конца 2021 года.

Издание отмечает, что в России, на фоне проблем со сбором урожая, а также из-за мирового роста цен на продукты, инфляция ускорилась до максимума за последние пять лет – 7,4% в годовом исчислении.