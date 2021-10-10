Bloomberg: Банк России поднимет ключевую ставку

Российский Центробанк с большой вероятностью может поднять ключевую ставку до 7,25%. Этот шаг Банка России аналитики Bloomberg связывают с ростом инфляции в стране.
«Вероятно, в этом месяце власти решат ужесточить монетарную политику еще на 50 базисных пунктов, чтобы восстановить контроль. Если ценовое давление останется высоким, может последовать дальнейший рост ставки», — говорится в публикации агентства.
По мнению авторов материала, российский Центробанк может повысить ключевую ставку еще до конца 2021 года.
Издание отмечает, что в России, на фоне проблем со сбором урожая, а также из-за мирового роста цен на продукты, инфляция ускорилась до максимума за последние пять лет – 7,4% в годовом исчислении.
Напомним, что на данный момент величина ключевой ставки, установленной ЦБ РФ в сентябре текущего года, составляет 6,75%. Очередное решение по ее изменению Центробанк должен будет принять 22 октября.