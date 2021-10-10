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Bloomberg: Банк России поднимет ключевую ставку

Елена Прошина
39 минут назад

Российский Центробанк с большой вероятностью может поднять ключевую ставку до 7,25%. Этот шаг Банка России аналитики Bloomberg связывают с ростом инфляции в стране.

Bloomberg: Банк России поднимет ключевую ставку
Фото: ТАССТАСС

«Вероятно, в этом месяце власти решат ужесточить монетарную политику еще на 50 базисных пунктов, чтобы восстановить контроль. Если ценовое давление останется высоким, может последовать дальнейший рост ставки», — говорится в публикации агентства.

По мнению авторов материала, российский Центробанк может повысить ключевую ставку еще до конца 2021 года.

Издание отмечает, что в России, на фоне проблем со сбором урожая, а также из-за мирового роста цен на продукты, инфляция ускорилась до максимума за последние пять лет – 7,4% в годовом исчислении.

Напомним, что на данный момент величина ключевой ставки, установленной ЦБ РФ в сентябре текущего года, составляет 6,75%. Очередное решение по ее изменению Центробанк должен будет принять 22 октября.

Экономика,Центральный банк России,Bloomberg,
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