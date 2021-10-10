Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ в Европе

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии. Такое заявление Вучич сделал в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.
"Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе", - заявил сербский лидер, отметив, что строительства газопровода "Балканский поток" стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.
Вучич рассчитывает, что Сербия получит максимально выгодную цену на газ от России.
По словам президента Сербии, причина мирового энергетического кризиса заключается в несвоевременном заключении долгосрочных контрактов на поставки газа из России.
"Причина кризиса в том, что вовремя не были заключены долгосрочные контракты на газ с Россией", - заявил сербский лидер.