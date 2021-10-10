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Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии

ТАСС
1 час назад

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что попросил президента РФ Владимира Путина о максимально низкой цене на газ в Европе для Сербии. Такое заявление Вучич сделал в воскресенье на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

"Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе", - заявил сербский лидер, отметив, что строительства газопровода "Балканский поток" стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.

Вучич рассчитывает, что Сербия получит максимально выгодную цену на газ от России.

По словам президента Сербии, причина мирового энергетического кризиса заключается в несвоевременном заключении долгосрочных контрактов на поставки газа из России.

"Причина кризиса в том, что вовремя не были заключены долгосрочные контракты на газ с Россией", - заявил сербский лидер.

Экономика,Александар Вучич,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД,
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