Вучич попросил Путина о максимально низкой цене на газ в Европе

"Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе", - заявил сербский лидер, отметив, что строительства газопровода "Балканский поток" стало спасением для страны в условиях энергетического кризиса.