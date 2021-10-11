США: доллар может утратить статус мировой резервной валюты

Американские власти ожидают финансовый кризис, если к декабрю текущего года Конгресс США не согласует очередное повышение потолка государственного долга, сообщила ABC глава Минфина Джанет Йеллен.

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«Наша первостепенная задача — это повысить потолок госдолга», — сказала она.

По словам министра, «это нужно не для того, чтобы покрыть новые расходы, а для того, чтобы обеспечить финансирование прежних инициатив Конгресса».

Если не будет согласовано повышение лимита госдолга, то это может привести к задержкам в выплате социальных пособий, зарплат военным и приостановкой налоговых вычетов на детей, а статус ценных бумаг Минфина и доллара будет подорван. Глава Минфина не исключила, что это приведет к рецессии и к финансовому кризису.

«Это было бы катастрофой», — предупредила министр.

1 августа впервые за два года в стране вступили в силу ограничения на размер госдолга. На тот момент задолженность США уже превышала ее ВВП, а в июне 2021 года она достигла $28,5 трлн. Лимит был восстановлен на уровне $22 трлн.