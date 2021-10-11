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В России нашли способ снизить цены на электроэнергию

Елена Прошина
1 час назад

В России нашли способ снизить оптовые и розничные цены на электроэнергию, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя правления ассоциации «НП Совет рынка» Максима Быстрова.

В России нашли способ снизить цены на электроэнергию
Фото: ТАССТАСС

По его словам, этого можно добиться за счёт производства водорода. Речь идет о развитии генерирующих водород предприятий. Делать это предполагается за счёт приобретения электроэнергии на общих условиях оптового рынка.

Как считает Быстров, идеальным вариантом будет, если рост потребления электроэнергии станет происходить без увеличения потребности в дополнительной мощности генерации. С учётом высокого уровня автоматизации современных технологий может появиться система, при которой мощности по производству водорода будут загружаться в часы снижения нагрузок в энергосистеме.

Эксперт считает, что можно оптимизировать стоимость электроснабжения таких предприятий, что сделает имеющуюся генерацию более эффективной. Кроме того, снизится плата за мощность для остальных потребителей.

Как сообщили в Минэнерго, для полномасштабной эволюции водородной энергетики нужно сформировать на него постоянный спрос на рынке.

Ранее испанская газета El Periodico сравнила цены на электроэнергию в России и в Испании. После этого она назвала россиян счастливыми людьми и пришла к выводу, что в России отсутствует «энергетическая бедность».

Экономика,Рынки,Личный счет,Максим Быстров,газета "Известия",
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