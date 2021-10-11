Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.66
Войти в почту

Приостановлен ввоз ряда продуктов в Россию из Китая

Газета.Ruиещё 4
44 минуты назад

Некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию. Их импорт приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Россия запретила ввоз ряда продуктов из Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдены в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри.

Сообщается, что во всех этих продуктах доля генномодифицированного сырья превысила 0, 9 %. В некоторых продуктах содержание запрещенных веществ превышало допустимую норму в пять раз.

Отмечается, что в маркировках не было информации о содержании генетически модифицированных компонентов. Ввоз этих продуктов приостановлен до 11 октября 2021 до особого распоряжения.

В ведомстве отметили, что ситуация взята на особый контроль. Ранее сообщалось, что были созданы ГМО-клетки, помогающие лечить суставы.

Экономика,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители