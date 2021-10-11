Россия запретила ввоз ряда продуктов из Китая

Некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию. Их импорт приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

ДНК генетически модифицированной кукурузы и сои найдены в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах, яйцах с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой-сюрпризом внутри.

Сообщается, что во всех этих продуктах доля генномодифицированного сырья превысила 0, 9 %. В некоторых продуктах содержание запрещенных веществ превышало допустимую норму в пять раз.

Отмечается, что в маркировках не было информации о содержании генетически модифицированных компонентов. Ввоз этих продуктов приостановлен до 11 октября 2021 до особого распоряжения.