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Человечеству посоветовали смириться с высокими ценами

Лера Букина
1 час назад

Покупателям во всем мире стоит смириться с высокими ценами на продукты. Об этом в интервью BBC заявил глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио.

Человечеству посоветовали смириться с высокими ценами
Фото: ТАССТАСС

По его словам, рост цен обусловлен рядом факторов. В частности, из-за пандемии COVID-19 нарушились поставки необходимых для производства еды ресурсов. Также Патрисио указал на зависимость цен от предложения, не успевающего за растущим на фоне восстановления экономик спросом, а также на рост зарплат и удорожание энергии.

Он считает, что в дальнейшем цены на продукты будут только расти. Площадь земли, на которой можно выращивать продукты питания, не увеличивается, а население планеты, напротив, растет.

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По его словам, Kraft Heinz была вынуждена поднять цены на половину продуктов в США. Это произойдет и на других рынках, заявил Патрисио.

В сентябре мировые цены на продукты стали рекордными за 10 лет, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН. Это связано с ростом стоимости зерновых и растительного масла.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития прогнозирует рост цен на 7,2% на непродовольственные товары к концу года. Продовольственные товары, как ожидает ведомство, к концу года подорожают на 6,6% по отношению к декабрю 2020 года.

Экономика,Личный счет,Минэкономразвития,ООН,
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