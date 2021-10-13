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В Польше рассказали о возможном штрафе «Газпрома» из-за энергокризиса

News.ruиещё 2
29 минут назад

Евросоюз может оштрафовать российский «Газпром» из-за скачка цен на газ. Об этом в интервью польскому Radio Maryja заявил эксперт Войцех Якубик. По его словам, подобная практика уже наблюдалась в отношении Google и Facebook.

Евросоюз захотел наказать «Газпром» из-за энергокризиса
Фото: ТАССТАСС

Цены энергии устанавливаются в большой степени искусственным способом. Это закручивание вентиля, так можно сказать, Россией, «Газпромом», — сказал Якубик.

Как отметил эксперт, в этот раз Еврокомиссия может как оштрафовать «Газпром», так и предложить ряд решений для защиты ЕС. По его мнению, резкое повышение цен на энергоносители связано с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также высоким спросом на СПГ в Азии.

Экс-канцлер ФРГ объяснил рост цен на газ в Европе

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что «Газпром» фактически начал откачку газа из своих запасов в трубопроводы для стабилизации европейского рынка. По его словам, Москва работает трезво в направлении стабилизации ситуации в Европе. Он отметил, что Россия намерена работать вместе с Европой и выступает за её энергетическую безопасность. По словам Рябкова, Москва действует «осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации».

Недавно цены на газ в Европе побили все рекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров.

Президент России Владимир Путин назвал происходящее на энергорынке Евросоюза «истерикой и неразберихой». По словам главы государства, ситуация спровоцирована спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров призвал Евросоюз активнее сотрудничать с Россией в условиях роста цен на газ, так как, по его словам, российский газопровод «Северный поток — 2» был создан в том числе и для повышения энергетической безопасности Европы.

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