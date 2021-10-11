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В Польше заговорили о последнем шансе заблокировать СП — 2

News.ru
1 час назад

Экс-глава польского правительства, европарламентарий Ежи Бузек заявил о последнем шансе Еврокомиссии заблокировать поставки газа по «Северному потоку — 2». По его словам, Федеральное сетевое агентство Германии способно отказать в сертификации газопровода. Также регулятор может выдать временное разрешение. Об этом пишет Biznes Alert.

Бузек заявил, что «Газпром», как и во времена газовых кризисов 2006 и 2009 годов, использует энергоресурсы как политическое оружие. По его словам, Евросоюз может защитить себя Регламентом о мерах по обеспечению безопасности поставок газа.

Нам удалось внести в него юридический механизм солидарности. Он гарантирует, что так называемые защищённые получатели всегда будут обеспечены газом, — сказал экс-глава польского правительства.

Во втором же случае предлагается обратиться к директиве, которая может распространить нормы третьего энергетического пакета на все поставляющие сырьё в Европу газопроводы. По его словам, россияне могут использовать лишь часть пропускной способности СП-2, что снижает его рентабельность.

Пока российская компания делает, что захочет, произвольно устанавливая цены. Этому нужно положить конец, — добавил Бузек.

Ранее читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Россия «оказывает давление» на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие посчитали, что в ЕС недооценивают возможности Москвы и зря её критикуют.

Экономика,Видео,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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