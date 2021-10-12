Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа

Власти Молдавии просят Евросоюз о дополнительных закупках газа через Румынию в связи с сокращением поставок со стороны российского «Газпрома». Об этом сообщает британское издание Financial Times.
В конце сентября истек срок действия газового контракта между «Газпромом» и Кишиневом. 1 октября появилась информация о продлении соглашения на один месяц. Переговоры по долгосрочной сделке все еще ведутся. Стоимость голубого топлива для Молдавии составила $790 за тысячу кубометров при среднегодовой цене в $200. В понедельник, 11 октября, в Кишиневе заявили о том, что страна рассматривает возможность покупки газа в Румынии, Украине и странах ЕС.
Издание сообщает, что Молдавия обратилась к Брюсселю с просьбой начать экстренные поставки голубого топлива. Также оно пишет, что Кишинев намерен с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, но в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.
Сегодня Кишинев покупает газ у «Газпрома» по контракту, который был заключен 13 лет назад, цены по нему имеют привязку к стоимости нефти.
Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу в эфире Pro TV заявил, что в переговорах по газу с Москвой «нет никакого давления на власти со стороны России». Молдавия планирует убедить Москву, что является «честным плательщиком, который выполняет обязательства». Гросу отметил, что Молдавия «не является большим потребителем, который мог бы повлиять на объемы» поставок «Газпрома».