Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа

Власти Молдавии просят Евросоюз о дополнительных закупках газа через Румынию в связи с сокращением поставок со стороны российского «Газпрома». Об этом сообщает британское издание Financial Times.

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В конце сентября истек срок действия газового контракта между «Газпромом» и Кишиневом. 1 октября появилась информация о продлении соглашения на один месяц. Переговоры по долгосрочной сделке все еще ведутся. Стоимость голубого топлива для Молдавии составила $790 за тысячу кубометров при среднегодовой цене в $200. В понедельник, 11 октября, в Кишиневе заявили о том, что страна рассматривает возможность покупки газа в Румынии, Украине и странах ЕС.

Издание сообщает, что Молдавия обратилась к Брюсселю с просьбой начать экстренные поставки голубого топлива. Также оно пишет, что Кишинев намерен с помощью ЕС добиться изменения порядка закупок румынского газа, но в Бухаресте озабочены покрытием собственных нужд.

Сегодня Кишинев покупает газ у «Газпрома» по контракту, который был заключен 13 лет назад, цены по нему имеют привязку к стоимости нефти.