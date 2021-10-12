Мишустин заявил, что Россия не будет ставить препоны бизнесу из США

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия не намерена ставить препоны американскому бизнесу, но вынуждена реагировать на вводимые против страны дискриминационные ограничения, пишет ТАСС.
Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-российского делового совета подчеркнул, что Россия поддерживает активное присутствие ведущих компаний из США на своем рынке.
Премьер-министр отметил, что конфронтация между двумя странами плохо влияет на развитие бизнеса.
«Конфронтация никого никуда не приведет. Она сковывает деловую инициативу, бьет бумерангом по интересам конкретного предпринимателя. Ограничивает бизнес-возможности», - приводит агентство слова Мишустина.