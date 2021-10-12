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Мишустин заявил, что Россия не будет ставить препоны бизнесу из США

Елена Прошина
34 минуты назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия не намерена ставить препоны американскому бизнесу, но вынуждена реагировать на вводимые против страны дискриминационные ограничения, пишет ТАСС.

Мишустин заявил, что Россия не будет ставить препоны бизнесу из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мишустин в видеоприветствии участникам заседания Американо-российского делового совета подчеркнул, что Россия поддерживает активное присутствие ведущих компаний из США на своем рынке.

Премьер-министр отметил, что конфронтация между двумя странами плохо влияет на развитие бизнеса.

«Конфронтация никого никуда не приведет. Она сковывает деловую инициативу, бьет бумерангом по интересам конкретного предпринимателя. Ограничивает бизнес-возможности», - приводит агентство слова Мишустина.

Экономика,Михаил Мишустин,ИТАР-ТАСС,
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