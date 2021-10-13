Минтранс предложил способ снизить цены на продукты

Минтранс выступил с инициативой расширить субсидии для отрасли, а именно увеличить финансовую поддержку лизинговых компаний, у которых предприниматели выкупают новый транспорт. Таким образом в ведомстве хотят притормозить рост стоимости грузоперевозок, который влияет на продуктовые цены. Об этом пишут «Известия».
Издание напоминает о том, что в конце лета торговые сети отмечали существенное повышение тарифов на транспортировку овощей нового урожая. В ряде случаев речь шла о росте до 30%.
В Минтрансе рассчитывают повысить объем субсидий за счет средств утилизационного сбора на ввозимые и отечественные автомашины. Согласно прогнозам, эти поступления составят 398,4 млрд рублей в 2021 году и 420,5 млрд – в 2022-м.
В Минпромторге не поддерживают предложения Минтранса. Там готовы пересмотреть лишь часть условий предоставления субсидий для лизинговых компаний.
Поддержка лизинговых компаний, у которых предприниматели выкупают машины, не приведет к снижению стоимости грузовых перевозок продуктов питания, считает глава национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
«Реально снизить цену перевозок могут другие действия: снижение стоимости топлива, на которое приходится до 50% себестоимости услуги, ослабление налоговой нагрузки на компании – например, ликвидация транспортного сбора», – подчеркнул эксперт.
В «Утконос онлайн» считают, что сдерживание подорожания перевозок замедлит рост отпускной стоимости и поможет сохранить ретейлеру уровень полочных цен.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо. Нетипичность, как указал Решетников, заключается в том, что в сентябре стоимость овощей обычно падала. Также он заявил, что правительство разработало план мер для борьбы с продовольственной инфляцией.