Bloomberg: Путин хочет заставить ЕС переписать правила газового рынка

Российский лидер намерен заставить Евросоюз переписать ряд правил газового рынка в условиях растущих цен. Собеседники агентства заявили, что у российских властей есть две задачи. Первая – убедить европейцев уйти от спотового рынка и вернуться к старой практике долгосрочных контрактов с «Газпромом» , а вторая – добиться скорейшей сертификации «Северного потока-2».

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией, увеличивается спрос на энергоносители и, как следствие, растут цены на них. При этом, по его словам, причиной резкого роста цен на газ в Европе стали не только эти факторы, но и «резкие необдуманные действия» и ошибки властей ЕС. Заявление было сделано в ходе совещания по вопросам развития энергетики. Также Путин заявил, что «Газпром» может увеличить поставки в целях устранения нехватки топлива, после чего цены на газ пошли вниз.