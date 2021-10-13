Путин пообещал рекордные поставки газа

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

О поставках газа президент рассказал, выступая на Российской энергетической неделе.

Путин подчеркнул, что для газового рынка важны стабильность и предсказуемость.

«Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства пред нашими партнерами, том числе в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении», - заявил Путин.

Он добавил, что Россия готова пойти на встречу партнерам и обсудить «дополнительные действия».

Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

На совещании по вопросам энергетики 6 октября Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту газа в Европу через Украину.

«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

Он отметил, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны