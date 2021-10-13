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Путин пообещал рекордные поставки газа

Мария Иванова
42 минуты назад

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на глобальный рынок до конца 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

О поставках газа президент рассказал, выступая на Российской энергетической неделе.

Путин подчеркнул, что для газового рынка важны стабильность и предсказуемость.

«Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства пред нашими партнерами, том числе в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении», - заявил Путин.

Он добавил, что Россия готова пойти на встречу партнерам и обсудить «дополнительные действия».

Также президент назвал «чушью, бредом и политически немотивированной болтовней» заявления, что Россия использует газ в качестве оружия.

Биржевая стоимость газа в Европе 6 октября обновила исторический максимум, впервые превысив отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Скачки цен связывали с ростом спроса на газ и решением «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину в небольшом объеме.

На совещании по вопросам энергетики 6 октября Путин заявил, что Россия должна полностью выполнять все обязательства по транзиту газа в Европу через Украину.

«Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

Он отметил, что «Газпрому» было бы выгоднее заплатить Украине штраф за снижение объемов транзита, но при этом увеличить прокачку по новым трубопроводам в обход страны

«Но я прошу этого не делать», - подчеркнул Путин.

Экономика,Видео,Владимир Путин,Газпром,
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