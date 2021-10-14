Последствия от энергетического кризиса на Украине могут быть катастрофическими, заявил «Аргументам и Фактам» независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

«Холодные жилые дома, промерзлые школы, детские сады и больницы И это не сцена из фантастического фильма, а вполне реальный прогноз, который может сбыться», — отметил он.

Эксперт указал на введение режима чрезвычайной ситуации в трех областях страны из-за отказа поставщиков снабжать бюджетные учреждения природным газом по старым тарифам, так как просто не могут себе позволить покупать его по новым. При этом покупать газ у России Украина не хочет, «предпочитая заставлять своих граждан заниматься охлаждающими процедурами», отмечает Хазанов.

Он также допустил, что украинская сторона не смогла накопить достаточный объем угля для снабжения теплоэлектростанций.

«И если уже сейчас жители Киева ездят по выходным погреться у печек, отапливаемых дровами, то зимой они, не исключено, вообще не будут с них вылезать. Тут дилемма простая: или сидеть в холодных офисах и квартирах в столице Украины или в тепле на даче», — подчеркнул экономист.

По его словам, власти Украины допустили серьезную ошибку, запретив импорт электроэнергии из Белоруссии. Хазанов считает, что кризис наберет обороты, если генерирующие мощности не обеспечат сети достаточным количеством электричества в зимний период.

Из-за кризиса украинских граждан ожидает рост цен на муку и хлеб, предупредил эксперт. Он отметил увеличение экспорта пшеницы за рубеж и низкий в стране урожай. По словам Хазанова, «так загнать собственных жителей в ловушку до сих пор не смогло ни одно государство в мире». Однако Украине это удалось, заключил он.