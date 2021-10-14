Десятки миллиардов: что россияне получат от нового налога

Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что российский бюджет заметно вырастет благодаря новому международному налогу на прибыль. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что речь идет о дополнительных десятках миллиардов рублей ежегодно.

Россия и другие страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2023 года установили минимальный налог на прибыль не менее 15 процентов для крупных компаний.

Транснациональные компании с мировыми продажами свыше 20 миллиардов евро начнут уплачивать налог в тех странах, где получают основную часть дохода.

В ОЭСР рассчитывают, что это позволит взимать более 150 млрд долларов новых налогов по всему миру в год. Более 125 млрд доходов самых крупных и прибыльных международных компаний перераспределятся.

Forbes отмечает, что эксперты назвали эту договоренность «революционной». Сазанов сравнил значимость этого решения с полетом человека в космос.

Партнер по международному налоговому планированию PwC в России Михаил Филинов рассказал, что российский бюджет заработает на новом налоге благодаря тому, что РФ - большой рынок для всех крупнейших транснациональных компаний.

Партнер по международному налогообложению Crowe Expertiza Рустам Вахитов рассказал, что после вступления новых правил в силу Facebook придется «делиться» прибылью с несколькими странами Евросоюза и Россией.

Эксперт по вопросам международного налогообложения в СНГ Владимир Желтоногов отметил, что новые правила затронут и крупные российские IT-компании, у которых есть пользователи по всему миру.