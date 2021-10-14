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Десятки миллиардов: что россияне получат от нового налога на прибыль

Мария Иванова
53 минуты назад

Эксперты, опрошенные Forbes, считают, что российский бюджет заметно вырастет благодаря новому международному налогу на прибыль. Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что речь идет о дополнительных десятках миллиардов рублей ежегодно.

Десятки миллиардов: что россияне получат от нового налога
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Россия и другие страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2023 года установили минимальный налог на прибыль не менее 15 процентов для крупных компаний.

Транснациональные компании с мировыми продажами свыше 20 миллиардов евро начнут уплачивать налог в тех странах, где получают основную часть дохода.

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В ОЭСР рассчитывают, что это позволит взимать более 150 млрд долларов новых налогов по всему миру в год. Более 125 млрд доходов самых крупных и прибыльных международных компаний перераспределятся.

Forbes отмечает, что эксперты назвали эту договоренность «революционной». Сазанов сравнил значимость этого решения с полетом человека в космос.

Партнер по международному налоговому планированию PwC в России Михаил Филинов рассказал, что российский бюджет заработает на новом налоге благодаря тому, что РФ - большой рынок для всех крупнейших транснациональных компаний.

Партнер по международному налогообложению Crowe Expertiza Рустам Вахитов рассказал, что после вступления новых правил в силу Facebook придется «делиться» прибылью с несколькими странами Евросоюза и Россией.

Эксперт по вопросам международного налогообложения в СНГ Владимир Желтоногов отметил, что новые правила затронут и крупные российские IT-компании, у которых есть пользователи по всему миру.

Однако Рустам Вахитов считает, что налоговая нагрузка российских компаний увеличится не слишком сильно: их прибыль за рубежом не очень высока.

Экономика,Алексей Сазанов,Рустам Вахитов,ОЭСР,ЕС,Forbes,
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