В Германии заявили о непричастности России к росту цен на газ

Обвинения в адрес Москвы и компании «Газпром» о провокации роста цен на газ в Европе не обоснованы, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.

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Он отметил, что стоимость этого вида топлива зависит от глобальных тенденций, среди которых называется сильный рост потребления сжиженного газа в Азии, и энергоносителей в целом.

«Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — отметил Хармс.

Как считает эксперт, высокие цены говорят, что энергетический переход оказался сложной задачей для Европы. Хармс не согласился с утверждениями о шантаже Москвы в отношении Берлина и Еврокомиссии для ускорения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Цены на газ в Европе 14 октября вновь превысили $1200 за тысячу кубометров, что уже не кажется ужасным на фоне исторического рекорда 6 октября, когда была «пробита» отметка в $1900.