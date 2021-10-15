В Германии заявили о непричастности России к росту цен на газ

Обвинения в адрес Москвы и компании «Газпром» о провокации роста цен на газ в Европе не обоснованы, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса.
Он отметил, что стоимость этого вида топлива зависит от глобальных тенденций, среди которых называется сильный рост потребления сжиженного газа в Азии, и энергоносителей в целом.
«Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России», — отметил Хармс.
Как считает эксперт, высокие цены говорят, что энергетический переход оказался сложной задачей для Европы. Хармс не согласился с утверждениями о шантаже Москвы в отношении Берлина и Еврокомиссии для ускорения ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».
Цены на газ в Европе 14 октября вновь превысили $1200 за тысячу кубометров, что уже не кажется ужасным на фоне исторического рекорда 6 октября, когда была «пробита» отметка в $1900.
Европе уже предрекают «холодные бунты», «вакциной» от которых может стать «Северный поток-2». Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, он будет готов к запуску «в ближайшие дни».