Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.

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По его словам, отказ украинских властей от конструктивного подхода в переговорах с Кремлем о поставках газа может обречь Украину на холодную зиму. Волошин напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, что может привести к проблемам с отоплением жилья граждан.

«Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — считает народный избранник.

Он призвал наладить диалог с Москвой, призвав украинских националистов не мешать этому.

Депутат Рады выразил мнение, что если украинская власть не сможет договориться с российскими партнерами, то налаживать отношения придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений на фоне усталости украинцев от тяжелого экономического положения на Украине.