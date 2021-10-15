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В Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией

Елена Прошина
1 час назад

Украину ждет неминуемая капитуляция перед Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.

В Раде признали неизбежность капитуляции перед Россией
Фото: ТАССТАСС

По его словам, отказ украинских властей от конструктивного подхода в переговорах с Кремлем о поставках газа может обречь Украину на холодную зиму. Волошин напомнил о тяжелой ситуации с энергоносителями в стране, что может привести к проблемам с отоплением жилья граждан.

«Естественно, что если мы еще будем артачиться по Донбассу, то какие могут быть льготные поставки газа и угля. <…> Экономически и энергетически капитуляция неизбежна», — считает народный избранник.

Он призвал наладить диалог с Москвой, призвав украинских националистов не мешать этому.

Депутат Рады выразил мнение, что если украинская власть не сможет договориться с российскими партнерами, то налаживать отношения придется их преемникам, которые придут к руководству страной после народных волнений на фоне усталости украинцев от тяжелого экономического положения на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если «лопнет» газовая труба на Украине, то Европа останется без этого маршрута. По его словам, изношенность украинской ГТС составляет, по разным подсчётам, до 85%.

Экономика,Олег Волошин,Владимир Путин,РИА Новости,
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