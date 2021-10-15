Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.90
Войти в почту

Российские ритейлеры столкнулись с острой нехваткой работников

Мария Иванова
1 час назад

Представители нескольких российских торговых сетей рассказали «Коммерсанту» о нехватке персонала. По их словам, дефицит администраторов, кассиров и мерчандайзеров связан в том числе с оттоком мигрантов.

Ритейлеры столкнулись с острой нехваткой работников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В «Ленте» изданию сообщили, что укомплектованность штата магазинов составляет от 65 до 92 процентов в зависимости от региона. В Decathlon рассказали о дефиците персонала в крупных городах, а в Fix Price отметили, что ищущих работу людей стало меньше.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров выросло на 196 процентов (по сравнению с октябрем 2020-го), до 32,9 тыс., а администраторов магазинов - на 377 процентов. В то же время на SuperJob отметили снижение количества резюме по этим профессиям на 12–17 процентов за год.

Ритейлеры объяснили дефицит рабочей силы оттоком мигрантов, демографической ямой 90-х и переходом кадров в онлайн-торговлю.

«Из-за роста интернет-торговли компании, нуждающиеся в курьерах, привлекают их более высокими ставками оплаты. Но, как ни странно, и этого недостаточно, так как сейчас наблюдается дефицит доставщиков», - рассказал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он добавил, что для сохранения персонала ритейлеры повышают зарплаты, делают график более гибким и отменяют штрафные санкции. По его мнению, ритейлу стоит инвестировать в автоматизацию процессов, в том числе кассы самообслуживания.

Один из собеседников «Коммерсанта» на розничном рынке заявил, что проблема с дефицитом работником не исчезнет, пока не решится вопрос с ввозом мигрантов.

Ранее эксперты сообщили о кадровом дефиците в строительной отрасли из-за оттока мигрантов. По данным HeadHunter, в январе 2021 года на одну вакансию в этой сфере претендовали четыре человека, но уже в июне на нее приходилось всего 2,5 резюме, это говорит об отсутствии конкуренции. «Коммерсант» писал, что в Санкт-Петербурге за последний год средняя зарплата плиточников выросла на 25 тыс. рублей (с 65 до 90 тыс., на 38,5 процента).

Экономика,Михаил Бурмистров,Бэст прайс,Advis.ru,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители