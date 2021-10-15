Ритейлеры столкнулись с острой нехваткой работников

Представители нескольких российских торговых сетей рассказали «Коммерсанту» о нехватке персонала. По их словам, дефицит администраторов, кассиров и мерчандайзеров связан в том числе с оттоком мигрантов.

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В «Ленте» изданию сообщили, что укомплектованность штата магазинов составляет от 65 до 92 процентов в зависимости от региона. В Decathlon рассказали о дефиците персонала в крупных городах, а в Fix Price отметили, что ищущих работу людей стало меньше.

По данным сервиса по поиску работы HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров выросло на 196 процентов (по сравнению с октябрем 2020-го), до 32,9 тыс., а администраторов магазинов - на 377 процентов. В то же время на SuperJob отметили снижение количества резюме по этим профессиям на 12–17 процентов за год.

Ритейлеры объяснили дефицит рабочей силы оттоком мигрантов, демографической ямой 90-х и переходом кадров в онлайн-торговлю.

«Из-за роста интернет-торговли компании, нуждающиеся в курьерах, привлекают их более высокими ставками оплаты. Но, как ни странно, и этого недостаточно, так как сейчас наблюдается дефицит доставщиков», - рассказал глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Он добавил, что для сохранения персонала ритейлеры повышают зарплаты, делают график более гибким и отменяют штрафные санкции. По его мнению, ритейлу стоит инвестировать в автоматизацию процессов, в том числе кассы самообслуживания.

Один из собеседников «Коммерсанта» на розничном рынке заявил, что проблема с дефицитом работником не исчезнет, пока не решится вопрос с ввозом мигрантов.