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Набиуллина рассказала, какая пенсионная система нужна в России

Лера Букина
16 минут назад

Российской пенсионной системе необходим накопительный элемент, в том числе, в силу демографической ситуации, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Создать в стране систему добровольных пенсионных накоплений пока не удалось, сообщила она в интервью YouTube-каналу «Фанимани».

Набиуллина рассказала, какая пенсионная система нужна в России
Фото: ТАССТАСС

«Я вижу, что к теме обязательных пенсионных накоплений, в том или ином виде обязательных, мне кажется, к этой теме есть сдержанное отношение у многих, у общества в целом. Тема чувствительная. Есть опасения распространенные, и это проблема, что есть такое отношение», – сказала глава ЦБ.

Такое недоверие наблюдается и в других странах, где пенсионная система меняется чаще, чем в России, заявила она.

По ее мнению, государство должно дать гражданам больше стимулов для долгосрочных накоплений, чтобы они копили деньги на старость, на случай непредвиденных ситуаций и так далее. Это можно делать в банках, через ИИС-3, концепцию которого регулятор сейчас обсуждает с правительством, добавила Набиуллина.

Чтобы граждане совершали добровольные накопления, должны быть весомые стимулы. У людей появится возможность откладывать деньги, если их доходы вырастут, отметила глава ЦБ.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил за возвращение гражданам РФ пенсионных накоплений, сформированных до «заморозки» в 2014 году. Он заявил, что из-за высоких темпов инфляции деньги «тают на глазах».

Экономика,Эльвира Набиуллина,Сергей Миронов,Центральный банк России,
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