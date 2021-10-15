В «Нафтогазе Украины» оценили запасы газа

«Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — заявил он.