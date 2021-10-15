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В «Нафтогазе Украины» оценили запасы газа

Lenta.ru
1 час назад

Газа для обеспечения всех нужд населения у НАК «Нафтогаз Украины» достаточно, однако с бюджетными организациями «ситуация сложная», заявил глава правления компании Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

В «Нафтогазе Украины» оценили запасы газа
Фото: ReutersReuters

«И мы, продавая газ по цене 7,42 для нужд населения, делаем так, что цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется», — отметил он.

По словам Витренко, что «ситуация сложная» для других категорий потребителей, например, бюджетных организаций. Он добавил, что в украинских хранилищах 10-15 процентов газа принадлежит нерезидентам.

Ранее Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» рассматривает разные сценарии того, как пройдет нынешний отопительный сезон.

«Мы моделируем разные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда есть ограниченная мощность для подъема; какая у нас добыча, какие ограничения, сколько газа можно взять непосредственно из трубы, сколько подать и так далее. Планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе для всех наших клиентов», — заявил он.

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,
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