Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оправдал повышение пенсионного возраста. Политик заявил, что россияне могут зарабатывать больше на 30%, если уйдут на пенсию в 65 лет. Об этом Жириновский сказал в эфире радио «Комсомольская правда».

По его мнению, если россиянин «сейчас уйдет на пенсию, она будет 15000». Если он продолжит работать, то каждый год пенсия будет расти на 1000 рублей. За 10 лет прибавка составит 10 тысяч рублей

«Надо найти стимулы не просто людей отправлять на пенсию… Уходи в 60 на пенсию, а если уйдешь в 65, твоя пенсия будет больше на 30%», - сказал глава ЛДПР.

При этом он отметил, что решение пенсионера должно быть добровольным: «по желанию все делать, по желанию».