Газовый кризис в Европе может повториться

Он сказал, что политики могут говорить что угодно, но "экономика все равно вылезет", как это и произошло в случае с европейским газовым рынком.

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"Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", - говорит вице-премьер в эфире телеканала "Россия-1".

Как отметил Новак, Россия полностью исполняет свои обязательства по всем контрактам, кроме того, в этом году на глобальные рынки отправляется на 15% больше газа, чем в прошлом.

Вице-премьер не исключил повторения ситуации с энергокризисом в Европе, если не будут приняты меры. Так, сейчас в подземных хранилищах не хватает примерно 25 миллиардов кубометров газа.

"Надо что-то с этим делать", - сказал он.