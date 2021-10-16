Правительство одобрило новые выплаты пенсионерам

Правительство России одобрило назначение социальной пенсии по старости россиянам, принадлежащим к малочисленным народам Севера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”», - сказано в сообщении.

Документ внесут в Государственную Думу в установленном порядке.

Проектом предусматривается, что социальные пенсии по старости будут платить гражданам, входящим в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.

Если гражданина нет в указанном списке, он может самостоятельно представить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера. Это необходимо сделать при оформлении пенсии.