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Правительство одобрило новые выплаты пенсионерам

Майк Габриелян
31 минуту назад

Правительство России одобрило назначение социальной пенсии по старости россиянам, принадлежащим к малочисленным народам Севера. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правительство одобрило новые выплаты пенсионерам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”», - сказано в сообщении.

Документ внесут в Государственную Думу в установленном порядке.

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Проектом предусматривается, что социальные пенсии по старости будут платить гражданам, входящим в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.

Если гражданина нет в указанном списке, он может самостоятельно представить документы, подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера. Это необходимо сделать при оформлении пенсии.

Ранее сообщалось, что жители ямальской тундры обрадовались решению сохранить пенсионный возраст для коренных малочисленных народов Севера.
Экономика,Госдума,Правительство РФ,
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