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Правительство одобрило новые выплаты россиянам с детьми

Елена Прошина
10 минут назад

Правительство РФ одобрило дополнительное финансирование госпрограммы помощи семьям с тремя и более детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство одобрило новые выплаты россиянам с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Объем средств на указанные цели рассчитан исходя из прогнозируемой потребности обеспечения данной выплатой не менее 48 300 третьих и последующих детей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дополнительные средства на выплаты семьям будут направлены в региональные бюджеты в виде субсидий из резервного фонда правительства.

Напомним, что в России с начала 2021 года власти выплачивают семьям при рождении третьего или последующих детей дополнительные средства. Им перечисляется дополнительно по 8660 рублей ежемесячно до момента достижения ребенком 3-летнего возраста. Условием получения доплаты является уровень дохода семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума в пересчете на каждого ее члена.

Экономика,Правительство РФ,
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