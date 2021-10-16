Правительство одобрило новые выплаты россиянам с детьми

«Объем средств на указанные цели рассчитан исходя из прогнозируемой потребности обеспечения данной выплатой не менее 48 300 третьих и последующих детей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дополнительные средства на выплаты семьям будут направлены в региональные бюджеты в виде субсидий из резервного фонда правительства.

Напомним, что в России с начала 2021 года власти выплачивают семьям при рождении третьего или последующих детей дополнительные средства. Им перечисляется дополнительно по 8660 рублей ежемесячно до момента достижения ребенком 3-летнего возраста. Условием получения доплаты является уровень дохода семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума в пересчете на каждого ее члена.