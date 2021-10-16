В России одобрили новые выплаты для блокадников

Такое решение было принято в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. «Дорога жизни» действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года. Это был единственный путь, который связывал блокадный Ленинград со остальной страной.