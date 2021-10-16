В России одобрили новые выплаты для блокадников

Правительство России одобрило выплаты гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сказано на сайте кабмина.
«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении.
Такое решение было принято в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.
Отмечается, что необходимо оказать поддержку гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учетом особой исторической значимости обороны города.
Блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. «Дорога жизни» действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года. Это был единственный путь, который связывал блокадный Ленинград со остальной страной.