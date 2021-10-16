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В России одобрили новые выплаты для блокадников

Ювелина Бернст
53 минуты назад

Правительство России одобрило выплаты гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сказано на сайте кабмина.

В России одобрили новые выплаты для блокадников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении.

Такое решение было принято в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни.

Отмечается, что необходимо оказать поддержку гражданам, пережившим блокаду Ленинграда, с учетом особой исторической значимости обороны города.

Блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. «Дорога жизни» действовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года. Это был единственный путь, который связывал блокадный Ленинград со остальной страной.

Экономика,Правительство РФ,
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